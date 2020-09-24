孔劉自爆曾多次拒拍《咖啡王子》 回顧劇集似睇結婚相冊

韓國男星孔劉、尹恩惠、李善均、金材昱等人主演的人氣韓劇《咖啡王子》，於2007年播出時曾創下32.1%的高收視，近日MBC電視台拍攝《咖啡王子》主角們重聚的紀錄片，紀錄片將於今晚及下周四分兩集播出。

MBC今日率先透過文字公開了部份紀錄片的內容，一眾演員相隔13年重聚，並一起回顧當年的片段，眾人都大呼感慨，坦言是首次如此齊人一起睇《咖啡王子》，孔劉更指：「現在這樣跟尹恩惠一起看《咖啡王子》，猶如兩夫妻看結婚相冊的感覺。」同時感謝忠實劇迷多年來的喜愛。孔劉又提到當年選角的事，表示曾多次婉拒演出，最終似乎被台詞打動而決定演出：「正如劇中台詞一樣『說到做到的人』、『只是沒有機會而已』，慢慢有了『我要表現出自己是個怎樣的人』的慾望，所以決定演出《咖啡王子》，成為入伍前的最後作品。」而孔劉、尹恩惠因為紀錄片重逢，已達適婚年齡的兩人亦提到結婚想法，孔劉更直言問尹恩惠：「為甚麼還未結婚？」引起爆笑。

另外，近期化身做YouTuber分享日常生活的尹恩惠，她大方公開了自己去開工時，手袋中必備的用品，只見除了化妝品、銀包、口罩、消毒液外，還有相機、打光燈、腳架、各式各樣的藥及營業補充劑，如普通眼藥水、過敏性眼藥水、膠原蛋白、蜂膠、乳酸菌、維他命等，認真誇張。

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