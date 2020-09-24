Marvel映期又延遲 《黑寡婦》排到下年先上畫

已經一拖再拖的Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）再傳來壞消息，迪士尼宣佈電影映期由先前的11月6日延至明年5月7日。《黑寡婦》原定於今年5月1日上映，預告、宣傳等早已發放，今次再度延期，等於將上畫日整整推遲了一年。

除了《黑寡婦》，Marvel再將幾部新作延期，包括《上氣》（Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings）延至下年7月9日、《永恆族》（The Eternals）延至下年11月5日。除了Marvel，另外幾部迪士尼作品同樣改期，由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《夢斷城西》（West Side Story）推遲足足一年，由今年推到下年聖誕檔期。而由「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）擔正的《尼羅河謀殺案》（Death On The Nile），則改早5日至今年12月18日上映。

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