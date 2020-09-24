黃子揚由「東星何勇」變愛妻號 陪細20年老婆遊西湖

港產片的奸人「大佬B」吳志雄、東星「何勇」黃子揚和「大軍」程東日前聚首一堂，同場還有「鬼王」雷宇揚，4人在吳志雄於深圳開設的食店飯敍，吳志雄在微博上載合照和短片，大家興奮乾杯時，黃子揚卻以奶代酒，被三人圍啄：「你杯乜嚟呀？」、「你而家扮細個呀？」

4人中以66歲的吳志雄年紀最大，當年在電影《古惑仔》扮演「大佬B」角色深入民心，更打開了大陸市場，淡出娛圈後轉戰大陸開火鍋店和私房茶，撈得風生水起，59歲的程東亦上載合照並留言：「今晚開心在深圳志雄廚房，食完先講，好兄弟又聚會。多謝。」

在電影《古惑仔V龍爭虎鬥》飾演東星「何勇」的黃子揚，現年53歲的他是4人中年紀最細，3年前梅開三度、娶細20年大陸經理人，在電影中演慣奸角的黃子揚，近年信了主，不但面容都變得和善，乾杯時欲以奶代酒，第三度結婚的他更變了愛妻號，昨日在微博上載陪老婆遊西湖，幸福滿瀉。

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