車保羅因講大話誠信破產敗走電視圈 刻下欠太太一個婚禮

車保羅去年憑鮮浪潮短片《老人與狗》，獲提名台北電影節「最佳男主角」，雖然未有獲獎，但這次是他入行接近40年來首次獲獎項提名，令他十分欣慰。現年60歲的他，已轉職當街市監督，他日前接受好友苑瓊丹（苑仔）訪問，回想自己在演藝圈曾風光過，卻因自己爛賭加上因秘撈向公司講大話，令他誠信破產，現在事過境遷，惟獨欠菲律賓籍太太一個婚禮。

久未露面的車保羅，日前接受苑仔主持的節目《開工大吉77》的訪問，兩人已多年沒見，刻下轉職在街市當監督的他，待收工後才可以做訪問，他表示正職好困身要遷就時間︰「而家做街市監督，返工要着制服、反光衣，唔可以亂咁請假。由細到大都做過好多行，都冇咩尷尬。」

80年代車保羅加入亞視拍劇，亦是他最風光時期，他說︰「當年真係忙到組接組，我大概風光咗10年左右，真係忙到去銀行入錢都冇時間。」那時賺錢來得快又去得快︰「每日一起身唔係問去邊度開工，而係問朋友收工去邊度玩，當年我賭錢，冇做咩投資，最終咩都輸晒。」

車保羅曾講大話假稱生疱疹，暪住公司往外地秘撈，回港當日卻被合作的葉蒨文無心踢爆，「佢見到記者就話同亞視嘅車保羅拍戲，咁就成件事穿晒，最終要返公司認錯，被扣一個月糧，同時又俾稅局查封戶口，我心諗真係玩完。」因講大話離開電視圈而轉戰影壇，亦因誠信破產，事業陷入谷底：「當時自己冇mark清楚檔期，搞到失場，醜事傳千里，開始冇人搵我，靜咗足足6個月，我諗係咪要轉行。」

車保羅有兩段婚姻，與首任妻子育有一女，但婚姻只維持兩年。多年後他與菲律賓籍家傭結婚，兩人育有一子。訪問中車保羅多次提及現任太太，對方掌管他的財政大權：「我經濟唔好，周圍問人借錢，佢幫我記低借咗邊個錢，要還畀邊個咁，所以到今時今日，我都爭佢一個盛大婚禮。」

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