韓電視台製作離婚夫妻再同居真人騷 網民熱議：邀雙宋演出

韓國TV朝鮮電視台將推出新節目《我們離婚了》，由綜藝節目《戀愛的味道》李國勇導演、人氣節目《兩天一夜》鄭善英作家攜手製作，是已經離婚的夫妻再次同居的真人騷。

據悉首對演出《我們離婚了》的「夫妻」是現年70歲的男星李瑩河及60歲的鮮于銀淑，兩人於1981年結婚，但突然在2007年宣佈結束26年婚姻，當時外界都大呼驚訝。李瑩河早前亮相節目時曾提及當年離婚的原因：「性格差異是原因之一，但最大的原因應該是我，因為朋友很多，加上拍攝工作，幾乎每日都外出。」雖然李瑩河及鮮于銀淑已經離婚多年，但關係仍然友好，所以對於兩人合體拍攝《我們離婚了》，外界都大呼期待，不過節目目前仍未落實播出日期。

《我們離婚了》即將播出的消息亦引起大陸網民熱議，不少人表示：「韓國人真敢拍。」甚至有人提議節目組邀「雙宋」宋仲基、宋慧喬，以及具惠善及安宰賢演出節目，笑言收視率會爆燈。

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