羅彩玲堅稱冇搭上有婦之夫：我本身有男朋友

曾以𡃁模身份入行，出過寫真拍過電影的羅彩玲（Vivian），被讀者向《蘋果》爆料指背男友搭上有婦之夫，對方更是太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）的下屬，Vivian更不避嫌在社交平台分享人夫送贈的5卡鑽戒。今日Vivian和陳柏宇（Jason）現身九龍灣為ViuTV新節目出席記者會，右手繼續戴上巨型鑽戒，有備而來的Vivian，接受訪問時表示消息乃無中生有：「我從來冇搭上有婦之夫，亦唔識乜嘢洗米華下屬，我本身有男朋友，我哋之間無第三者。」她指報道中唯一正確的是她確實住何文田，現任男友亦非報道中所指的任職保險，但由於男友非圈內人，所以拒絕透露進一步有關他的消息。

Vivian又強調自己問心無愧：「我真係唔知爆料人咁講係咩用意，我自己都有反思過有冇得罪人，究竟咩人會咁做，係前度？係情敵？我都諗唔通。」Vivian又表示報道出街前已經收到傳媒查詢，即時已通知男友：「佢第一時間都係關心我，驚我唔開心。」關於爆料人提及的5卡鑽戒，Vivian稱是男友在她剛剛9月生日時送上的生日禮物，又表示男友替她舉行了生日派對，更即場向她求婚並已答應，至於今日手上的鑽戒，她說：「都係男朋友送嘅禮物，呢隻唔係5卡，係2卡。」Vivian又表示自己其實近年已淡出娛樂圈，今次播出的節目已經是兩年前拍攝：「試咗喺娛樂圈一段時間，都知道唔係好適合我，所以近年都開始學做生意，慢慢淡出幕前。」提到今次節目是和婆婆一同去墨西哥旅行，Vivian表示首次和婆婆出門，希望疫情過後可以和婆婆到日本旅行。

陳柏宇指在節目中和婆婆遠赴台南旅行，他說：「其實節目兩年前拍，當時公公都在場，只不過佢喺鏡頭後。」他表示平常都會間中和家人一同去旅行，可惜因為疫情關係，家人和太太都未有機會再出門。問到如果有機會，可想再請公公婆婆去旅行嗎？他笑言：「不如公公婆婆請我呀，佢哋好努力捱咗幾十年，而家退休，我仲有個女要捱，不如請我陪佢哋去得唔得？」

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