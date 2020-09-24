小鬼缺席爸爸60歲生日 峮峮替補男友位置代影全家福

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上周猝世，剛送別完愛子的黃爸爸，今日要渡過首個沒有小鬼陪伴的60歲生日。 小鬼妹妹黃婷婷今晚在IG post出數張照片，其中一張舊照是黃爸爸生日當天，小鬼生前抱着外甥Anson，跟黃爸爸及婷婷所拍下的全家幅，雖然今年小鬼缺席爸爸生日，但為了傳承這張「全家福」，小鬼女友峮峮今年就補替了男友的位置，跟黃父等拍下新一張「全家福」。

相中眾人坐回同一樣的位置，本來小鬼是坐於黃父身旁，如今則轉成峮峮坐上，她又模仿小鬼於舊照中手捏着Anson臉頰的動作，並擺出小鬼的嘟嘟嘴，雖然照片看起來十分溫馨，但卻令人有種心酸的感覺。婷婷在帖文中留言表示：「爸，今年生日比較難熬，失去的同時我們獲得的更多，希望你好好的，心情好好的，生活也過得好好的，你好我們就好，爸生日快樂，我們愛你。」之後又在IG Story上隔空對哥哥小鬼說：「哥，我們有照片好爸爸喔！」

其實除了峮峮有替男友陪伴黃爸爸渡過60歲生日外，跟小鬼號稱「華岡藝校五人幫」的楊丞琳、許瑋甯及另外兩名高中同學，亦有透過視像通話來為黃爸爸慶祝生日。

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