三浦春馬遺作《天外者》演政治家定12月上畫 三浦翔平：請在天堂欣賞

於7月18日上吊自殺離世的日本男星三浦春馬生前主演最後一部電影《天外者》將於12月11日上畫，與他合演的男星三浦翔平表示希望三浦會在天堂與已故日本明治時代政治家兼企業家領袖五代友厚一同欣賞作品。

三浦春馬的遺作《天外者》將於12月公映，他在片中飾演出生於薩摩藩（鹿兒島縣）的年輕企業家五代友厚，即使被當時動盪的時代玩弄，但仍然努力向前邁進，2004年於香港出道的40歲日本型男藤岡靛亦曾在日劇《阿淺來了》中扮演五代友厚後爆紅。《天》片於去年10月至11月在京都拍攝，及後因受到武漢肺炎疫情影響而遲遲未能決定開畫日期，三浦大約在兩年前收到導演田中光敏的邀請後爽快答應演出，之後還努力熟讀五代友厚的歷史，除了三浦翔平外，其他演員還有西川貴教、森永悠希和森川葵等。

另外，三浦春馬參演長澤正美孭飛的《信用欺詐師》電影版續集《信用欺詐師JP : 公主篇》，將於10月8日在港開畫，10月1日起以優先場上映。

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