金牌泳手瀨戶大也爆房偷食長髮妹 與老婆代言廣告即被下架

26歲日本游泳奧運金牌選手瀨戶大也昨日被當地傳媒《週刊新潮》大爆，背着25歲前跳水華裔選手老婆馬淵優佳，日光日白與一名長髮女子到平價時租酒店爆房，正氣形象盡毀。瀨戶夫婦早前拍下的「味之素」廣告於今日下午，被官方網站刪除。

瀨戶大也早前與老婆馬淵優佳為「味之素」合演廣告「勝飯 瀨戶選手篇」，馬淵優佳在廣告中支持運動員老公的飲食生活，笑容滿面與瀨戶一同進食，廣告於前日仍然能夠播放，但到今日下午大約五時已經被移除，而瀨戶大也其他廣告就仍然在線。瀨戶昨日被爆不倫醜聞後，透過事務所發表謝罪文公開認錯，表示會深切反省自己的行為，而馬淵優佳隨後亦發聲明為老公道歉。被稱為「中國女婿」的瀨戶大也的醜聞亦被中國傳媒大肆報道，又指他以普通話向馬淵優佳示愛。馬淵優佳的前跳水教練父親馬淵崇英（原名蘇薇）於上海出生，及後取得日本國籍。

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