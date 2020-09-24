鍾欣潼爆眉骨破相 6cm「蜈蚣」傷口首曝光

鍾欣潼（阿嬌）月初在大陸廈門的酒店房，半夜起身如廁時，不小心絆倒撞爆右邊眉骨，傷口達6cm。阿嬌先後兩次轉院，內外層共縫了數百針兼停工養傷，恐有破相之嫌。

事隔數天已低調開工的阿嬌，今日在微博首度貼出傷口相，只見其額頭有一條長長如蜈蚣般的縫線傷口，觸目驚心。

阿嬌的眉骨位傷口曝光，令fans十分擔心，經理人霍汶希（Mani）今日回覆《蘋果》說：「我好心痛佢，又覺得佢好堅強，嬌嬌可能一直好受大眾保護，但佢呢次受傷，成個過程冇流過一滴眼淚，佢好堅強、好專業，佢唔想劇組受損失，好快就復工，我好欣賞佢，以佢為驕傲。」

阿嬌亦在微博指經歷這十幾天的恢復期，她額頭上的「小夥伴（傷口）」終於快要痊癒，「剛開始摔倒時，整個人都和它一起懵了。不過大家放心，已經沒事了」。

留言中，阿嬌逐一感謝連日來照顧她的朋友和醫護，能讓自己在這段時間獲得妥善的照顧。她說：「感謝這段時間以來大家的關心和愛護，要感謝霍汶希Mani和容祖兒，第一時間到廈門探望我，還要感謝在受傷期間幫助我的院長以及每位醫護人員，感謝任達華、惠英紅、蔡卓妍、林峯 ，還有我身邊的工作人員，是因為你們的幫助才讓傷口可以恢復地那麼快，也要謝謝兩個劇組所有的朋友，你們的細心陪伴和體諒讓我感到無比溫暖幸福。這麼說來，這個小意外也算是甜蜜的『負擔』吧。再次感謝每一位愛我的人，謝謝每一位粉絲，也在這裡和大家說聲抱歉，讓大家擔心了，我會好好照顧自己的。」

此外，阿嬌更安慰大家不用擔心，又指在這段時間發現遮瑕膏原來是偉大的發明。之不過見圖中化妝後的阿嬌，即使用了遮瑕膏亦難掩「蜈蚣」傷口。

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