新一代福爾摩斯 | 「超人」亨利卡維玩內斂 難免與羅拔唐尼有比較

英國37歲男星「超人」亨利卡維（Henry Cavill）在新作《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）與「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）演出智力過人的福爾摩斯兄妹。有別於班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的冷酷與羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的外放，他飾演的Sherlock自制內斂卻人情味十足，是個關心妹妹的暖男。他最近接受台灣媒體專訪解釋，他刻意突顯出外界不常從Sherlock看到的「情感性」，有4個兄弟的他也放進個人經驗：「我一直希望自己是更好的哥哥。」

羅拔唐尼因電影版《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes），與班尼狄甘巴貝治自2010年主演的劇集《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）雙雙大紅，前者曾說他演的Sherlock「是個有波希米亞靈魂的瘋狂怪人」，後者則形容自己的角色「有反社會人格」，亨利卡維對他們的演出都很推崇，但他也意識到要以「情感性」去區分與前兩者的不同：「在本片裏Sherlock是配角，主角是Enola，我想表現出Sherlock與妹妹之間的情感連結。導演問了許多我的經驗、希望、夢想，我把自己投射在這版本的Sherlock身上」。

戲中他飾演Enola哥哥，而他私下又是怎樣的哥哥？他面露靦腆笑說：「這題可能要問我弟弟比較好。但我一直都試着當個更好的哥哥。」他無奈說，在武肺疫情期間，旅行變得很不方便：「這真的很諷刺，我現在多出了這麼多時間，卻無法探望兄弟與姪仔、姪女等我最愛的家人。」

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