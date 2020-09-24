袁偉豪被嘲做「軟飯王」洪永城撐︰佢好努力有咁嘅成就係值得

馮盈盈和洪永城今日出席主題公園森度遊活動記者會，馮盈盈穿上運動裝即場示範做瑜伽。近日馮盈盈積極研發食譜瘦身，被問緋聞男友鄭衍峰會否因她早前的新聞影響感情，她表示沒有，還向對方請教瘦身：「佢話我大腿後面仲要瘦，同埋請教佢幫我操蜜桃臀。」

繼早前與江嘉敏一同參與富豪船P後，近日馮盈盈被指再黐富豪圈子，參與富家子Reeve為港姐女友胡美貽搞的生日派對，馮盈盈表示認識朋友不着重對方是否富有，承認一早識Reeve：「一向識朋友係唔會計有冇錢，我朋友圈子大致上係咁，識落一班朋友。」被取笑今天有機會再識新朋友，就是大劉兒子兼活動搞手劉鳴煒，她說：「多謝邀請我做呢個活動，暫時未有機會打招呼。」更稱不會刻意互相交換電話號碼，工作上可聯絡經理人。

洪永城最近經常陪女友梁諾妍跑步，望明年一同參加馬拉松，笑言女友嫌自己步速慢。至於好友袁偉豪公佈婚訊，一年前向女友張寶兒求婚成功，洪永城表示自己在社交平台得知消息，對於袁偉豪被嘲笑做「軟飯王」，洪永城力撐對方：「我覺得佢係好努力嘅人，今日有咁嘅成就係值得嘅。」武漢肺炎在港爆發，洪永城於1月1日後已沒有商演活動，日前林盛斌為業界發聲，覺得未得到政府援助，洪永城說：「呢個問題好複雜，邊一方面幫唔幫到手都好，呢個時候要增值自己。」

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