羅定邦孫女羅君兒年底結婚 曾遇綁架案出書剖白

已故Bossini創辦人羅定邦，其孫女羅君兒（Queenie），將於今年底與任職會計師男友朱維堃（Nicholas）註冊結婚。今年34歲的羅君兒，是本地藝術家兼Q Studio創辦人，去年她更為一個啟德新樓盤，擔任藝術顧問。

據了解，她與拍拖數年，比她細一年的男友Nicholas，將於年底拉埋天窗，可是疫情關係，其婚禮將於明年舉行，至於婚禮舉行地點，則未有透露會在海外或是香港舉行。她與未婚夫的擬結婚通知書曝光，兩人報稱渣甸山同一個寓所。

羅君兒曾於2015年遇綁架案，轟動全港，當時身在西貢清水灣飛鵝山獨立屋的她，被入屋打劫的7名大陸劫匪綁架藏於山洞，匪徒向家屬提出4,000萬贖金，及後降至2,800萬。其父羅家駒報警求助，並於3日後親自驅車交贖金，羅君兒被綁匪釋放後，她向山下村民求助，而一眾綁匪最終亦落網。事隔兩年，羅君兒將綁架事件的經歷，執筆推出《歷劫生命》一書，剖白綁架案對她人生的影響。

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