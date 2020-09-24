南柱赫新劇明日對撼邕聖祐 同鄭有美合作好舒服

由賣座韓片《屍殺列車》的「最強大肚婆」鄭有美孖男星南柱赫出演的Netflix原創劇集《非常校護檔案》，將於明日全球上架。鄭有美和南柱赫聯同導演及編劇今日合體現身劇集網上發佈會，為劇集造勢。

鄭有美在劇中飾演有驅魔能力的保健老師「安恩英」，能看到別人看不見的「靈幻啫喱」，所以經常被認為是怪人。今日她在發佈會上就表示：「飾演了擁有在別人眼中看不到『靈幻啫喱』的特別能力的保健教師，她和別人眼裏看的東西不同，這也是我與命運鬥爭的角色。第一次聽到這個故事的時候，感覺有點出乎意料，感覺很好，從中亦感受到溫暖。」

南柱赫在劇中飾演中文老師兼學校創始人後代的洪仁杓，他在發佈會上說：「他是學校創建者的孫子，也是有特別氣質的漢語老師，因為這個人物，學校裏出現了很多『靈幻啫喱』，之後幫助安恩英解決了這一問題。」同時他又坦言和鄭有美合作得十分愉快，在等待拍攝時也傾了很多，直言和對方合作十分舒服，亦都好自然地產生默契。

《非常校護檔案》是一齣驅魔奇幻喜劇，改編自作家鄭世朗的同名小說。鄭有美在劇中飾演有驅魔能力的保健老師安恩英，進入新任職的高中後，發生許多不尋常的神祕事件，南柱赫所飾演的中文老師更幫助她一起合力擊退鬼神。

另外，由韓國限定男團Wanna One成員出身的邕聖祐，孖辛睿恩、P.O、金桐俊等出演的JTBC劇《境遇之數》，亦於明日首播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。《境遇之數》講述因為誤會而互相錯過的完美攝影師李修（邕聖祐飾） 和母胎單身（一直單身未試過拍拖的人）書法家景雨妍（辛睿恩飾），經歷十年的互相單戀，最終確定了真心，繼而從朋友變成戀人的愛情故事。

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