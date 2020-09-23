add名人時尚 | 米蘭時裝周：Fendi 首個男女混合騷 光影描寫家的關係

2021春夏時裝周在疫情之下，紐約與倫敦都變成以線上發佈為主，緊接上場的米蘭站，Fendi帶來了實體騷，賓客在有限人數的情況下，保持着「安全距離」欣賞新裝，但同步線上直播，令更多人可以感受新裝的魅力。

今季是Fendi首次舉行男女裝混合騷，也是Silvia Venturini Fendi個人主理的最後一個女裝系列。Silvia Venturini將在禁足期間，與家人一起度過的漫長日子裡，羅馬家中窗前，或花園裡所看到的境景象變成印花，於透明與質感交錯的服飾上，印下了本季的主題圖案。藉着將光影與鏡像的投射，描寫與家人的親密關係，因此這次時裝騷也邀請了家庭成員擔任模特兒，以表達Fendi家族故事一脈相承。

系列利用亞麻布，與棉布、羽毛、皮草和絎縫鴨絨，交織出豐富層次，同時令人聯想起刺繡床單和餐具，一代傳一代的家庭物品。小麥、牛奶和蜜糖的天然色彩，組成了亞麻色系，伴隨天藍與鮮紅，鮮明的黑與白。剪裁以輕柔、寬鬆為主軸，男女裝系列同樣探索品牌的傳統工藝，透視裙上的通花刺繡及鏤空花卉，在層層光與影之間隱約透現肌膚；筆挺西裝、大衣的結構變得柔和；恤衫細節化為錯視效果；刺繡晨褸昇華了舒適的家居服，壓軸登場的模特兒，披着「棉被」登場。

配飾同樣充滿亮點，Baguette和Peekaboo手袋，配上鏤空刺繡棉布或飾以絎縫FF標誌設計，還有PVC籃子、野餐籃子和帆布旅行袋等，都為實用的日常袋款注入時尚玩味。上季Fendi與Chaos合作推出奢華小配件，這季再度合作並換上粉彩色調，另有鏈飾耳環，襯以珍珠和俏皮的骰子垂飾。

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