劉鳴煒自嘲似海獅 Model上身瞓板做瑜伽

港人近月考慮「去留」問題，除了立法會泛民去留、港人移民問題，甚至對海洋公園作出「斷捨離」，不過港女最愛嘅「Package Lau」劉鳴煒並努力扭轉局勢。

劉鳴煒奇招盡出，今日就推出全新「森度遊」體驗，期望公園未來可以符合香港人的福祉，平衡保育和教育，貴為海洋公園主席劉鳴煒做騎呢化身Model，自high貼出個人新體驗，示範做瑜伽變咗扮「海獅」。

一向冇做玩瑜伽嘅劉鳴煒，企上浮板，一時好似拜神、一時又扮海獅，見佢流露出好有自信嘅笑容，似乎對自己做model非常滿意，更聲稱係目前為止最有趣嘅個人經歷，「以往有過好多『不如用依個湖來做乜乜乜』、『不如用依個山來做乜乜乜』嘅諗法，今日終於付諸實踐。希望由一些小改變開始，最後同公園搵到出路」。當然搵唔搵到「出路」都要視乎外界反應，相信佢呢條橋得唔得，過幾個月就會揭盅喇！

再睇返劉鳴煒貼出喺人工湖上做瑜伽嘅照片，佢站喺浮板上做出雙手合十嘅冥想，又做出大字型動作，再加上瞓板曬太陽，真係要靠冥想先feel呢一刻同平時去海洋公園有咩唔同。而身為瑜伽界初哥的劉鳴煒，相信最高難度嘅動作已經係做「上犬式」，在浮板上做完瑜伽，連佢都自嘲姿勢似海獅，更貼在IG動態同大家分享，完全將「package式」幽默發揮得淋灕盡至，未知港女睇完識唔識笑呢？！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！