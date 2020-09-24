王家衛26年後拍《重慶森林2020》 網民提議胡歌演梁朝偉「663」角色

王家衛1994年導演的作品《重慶森林》集梁朝偉、金城武、王菲、林青霞等星級演員演出，令位於尖沙嘴的重慶大廈成為旅遊打卡景點，王菲主唱的主題曲《夢中人》亦成為金曲。事隔26年，根據大陸電影局公告顯示，王家衛任編劇的電影《重慶森林2020》已於4月備案、立項，正式獲准拍攝，將會在上海取景。《蘋果》聯絡王家衛方面了解，但暫時未有回覆有關拍攝。

立項資料顯示王家衛會為《重慶森林2020》擔任編劇，故事簡介中交代前作《重慶森林》的大綱，講述警察223金城武偶遇金髮通緝犯林青霞，警察663梁朝偉跟小食店的侍應王菲一段霧水情緣。而《重慶森林2020》故事會跳到2036年的重慶開始，在未來大陸人的配對要由基因決定，少年小千和阿May不甘被控制，決意尋找自己的命運。目前王家衛忙於擔任監製、總導演的劇集《繁花》開拍，此片由胡歌主演在上海拍攝。

再拍《重慶森林》在網上引來不少討論，在Facebook名為「文人多說話」專頁，不少網民都不太看好，有人講笑話「633只可以係梁朝偉 唔好整死個招牌呀！」亦有人話「叫劉鎮偉快拍套《重慶火鍋2020》」公告中未有透露戲中角色人選，有網民提議，大陸片要用回大陸演員，633角色應該由《繁花》的胡歌飾演，金髮女通緝犯亦無懸念，非Angelababy莫屬喎。

《重慶森林》由兩個故事交錯而成，金城武失戀在酒吧中遇上了通緝犯林青霞。梁朝偉終日等待空姐女友周嘉玲回家，卻不自覺跟快餐店的侍應王菲走近。

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