菅原小春接送 | 東出昌大窮食飯盒 投靠親戚暫住舅父寓所

32歲日本男星東出昌大今年初被爆背着老婆渡邊杏偷食23歲嫩口女星唐田英里佳，而成為圈中賤男。離婚後的東出近期起死回生，不但預計10月後有4部新片上畫，日前又在東京與知名舞蹈員菅原小春合演舞台劇《憂國》。東出在出軌後，生活和事業得以從谷底迅速彈起，原來身邊得到不少貴人扶持。

東出昌大於本月中旬綵排舞台劇《憂國》期間，就得到同劇演出的菅原小春接送，菅原是已故男星三浦春馬的前女友，兩人在舞台劇中扮演夫妻。有舞台劇工作人員爆料指東出為了慳錢，採排都會自備飯盒。東出日前又被影得在街上遊蕩，他戴着Cap帽和太陽眼鏡，口罩並沒有遮掩鼻子，一人坐在公園長凳上玩平板電腦。

有報道指，東出於兩個月前與杏正式離婚後，將2016年兩人一同購入的豪宅交給杏，之後獨自租住大廈及酒店，有指他近日得到舅父的關照，在其寓所暫住。東出的友人爆料：「聽聞東出現時住在母親的哥哥的家中，他與舅父的身材一樣高。東出的爸爸於2011年過身後，東出就經常倚靠舅父，他最初亦婉拒舅父的幫忙，但最後亦決定要投靠他。」東出的友人又指他在爆出不倫醜聞期間，舅父正與東出的母親乘搭早前爆發武漢肺炎的「鑽石公主號」出國旅行，之後還被迫滯留在橫濱隔離。

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