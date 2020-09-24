鍾欣潼眉上蜈蚣疤肯定留痕 醫生指激光去疤也難還白滑原狀

鍾欣潼（阿嬌）月初在廈門的酒店半夜發生意外，摸黑起身時絆倒，頭撞雲石枱致右邊眉骨爆開流血，傷口長達6cm，阿嬌擔心破相，先後兩次轉院，最後由任達華介紹整容外科醫生給她為傷口再縫針，由內到外三層共縫了數百針。今日阿嬌在微博貼出傷口相，縫針傷口如一條蜈蚣爬在眉上。阿嬌早前已拆線，日前不想影響劇組進度並已復工。

阿嬌的傷口令人擔心會留疤致破相，《蘋果》今日致電醫學美容普通科陳永崇醫生查問，他看過阿嬌傷口的相片後說：「傷口癒合尚算可以，但一般要待幾個月後先可以確定疤痕有冇增生或下陷。」阿嬌的傷口已拆線和埋口，陳醫生說：「而家可以用除疤貼或除疤膏，之後可以考慮分段激光，將疤痕減褪。但無論如何都唔能夠百份百還原，任何療程都只可以將疤痕減少或盡量改善，期望日後使用化妝品，都可以將疤痕遮蓋。」陳醫生表示阿嬌現在仍要小心處理傷口：「佢要防止傷口發炎，同埋要保持傷口滋潤，可以多搽啲保濕。」

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