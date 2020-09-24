Gin Lee直播音樂會唱到眼濕濕 稱今年多事變得感性

Gin Lee連續多個星期做直播音樂會，有廿多個來自不同地區的平台聯播，今晚是第5集，已差不多到尾聲，她表示不捨，她說：「加埋今晚只剩番2集，我會特別珍惜，希望今日大家可以用開心、輕鬆心情去享受，同埋我同大家多啲交流，睇你哋嘅留言。」

其間，她自爆練歌時有些歌令自己會忍不住哭說：「每次唱完又喊，唱完又喊，喊到眼腫，但都係一個發洩，睇吓今日唱呢首歌有冇突發事，有乜事遞紙巾畀我。」隨後唱《你還要我怎樣》，唱到最後她已眼濕濕，安靜片刻，她說：「都係忍到最尾一個音，啲歌詞好變態，感動到太誇張。最近愛哭，可能今年發生好多事，變得感性，而且好易被事情牽動到，諗一個方法令自己舒服。」

這次表演Gin Lee分別找來方泂鑌和許廷鏗合唱，她先與方泂鑌隔空合唱《壞人》，之後Gin Lee讚對方靚仔，多謝對方越洋合唱。另外，許廷鏗捧着果盤插入，之前二人在網上Live合唱後撮成這次合作，她們合唱《勁歌金曲》。

今次主題男人KTV，Gin Lee叫大家分享唱K的趣事，有網民問她是否咪霸？她否認說：「我唔係咪霸，好多時去唱K尷尬，朋友坐幾個鐘都唔唱，只係聽歌，但朋友話我只係點唱，但又唔唱，通常太耐冇人唱我就唱一首，有時唱完都冇人唱，有時就會有人唱，覺得人哋唔想約我唱K。」有網民自稱明天生日，適逢有同場樂手也是同日生日，Gin Lee即唱生日歌送給九月壽星。

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