莊思明IG再寸許芯悅似小丑 與陳司翰拍拖5年傳被毆

被指遭楊明正印莊思明嚇窒的許芯悅（Katie），原本近乎零知名度，但她近日以受害者姿態哭訴慘況，在日日見報下，人氣成功飆升。至於被指控制欲旺盛的拿督千金莊思明，連日亦緊貼事態發展，在IG多次留言反擊，除了指自己才是受害者，亦鬧爆對方作故仔屈自己，昨晚她再開po，嘲諷對方十足小丑一樣可笑。「其實佢都幾好笑！」再hashtag「想笑死我」、「有個小丑o氹自己開心」、「都幾幸福呀」、「你再講大話小心變咗木偶鼻」。兩女隔空互撼，花生再度賣斷市。

事實上，被許芯悅咬實唔放的莊思明，除了眼神凌厲、五官剛陽味濃外，性格上亦屬強悍類型，每遇到問題都喜用IG和facebook開口就鬧，用詞之狠辣屬娛圈少見。除了今次為男友楊明和許芯悅火併，去年她在IG story上亦有留言：「真係唔明白點解啲再造人，可以成日咁唔要面，纏着人哋嘅男朋友，有人可以解答嗎？」她更hashtag指世上太多不要臉的人，幸好男友不是這種人，莊思明又指：「好彩男友好錫我，乜都同我講，仲會同我一齊笑。」莊思明疑似對第三者「再造人」開火，但她事後卻解釋只是為朋友抱不平。

除了捍衛自己愛情，圍繞在莊思明身邊的是非和口舌之爭，多年來亦層出不窮，負面新聞絕對不比男友楊明少。

和陳司翰相戀5年傳被打

莊思明當年和陳慧琳細佬陳司翰相戀，二人離離合合不時發生衝突，更一度傳出莊思明疑似被打，但她在微博晒瘀傷後又不停維護陳司翰，同時否認被打。

當面鬧前度女友醜樣

莊思明在錄製節目《姊妹淘》時，自爆曾在前度面前寸對方女友醜：「點解咁醜樣你都錫得落？當時個女仔都喺度，不過唔識聽中文，佢唔係香港人嚟。」

為隻鮑魚寸爆食客

多次和網民有罵戰前科的莊思明，有網民光顧楊明開設的食肆後在其facebook專頁下留言：「本來諗住物有所值就試下啦，點知隻鮑魚細到我都唔知講乜好，加上料唔太足變咗價錢相對太貴，感覺瀨咗嘢！」莊思明隨即回覆：「謝謝反映，我得閒幫你去海味舖compare下價錢呀，睇睇$88咁多餸係咪太貴！會改良的，謝謝你的意見！」結果當然引起網民不滿。

被無視後公開空服人員資料

今年初，莊思明在IG公開國泰空服人員的更表及個人資料，投訴自己在機上多次撳鐘問空中服務員取筆填入境表，但卻被無視。她認為此舉是「希望國泰可以積極處理類似嘅問題，因為作為全球其中一間最可信嘅航空公司發生咁嘅事實在係令我好驚訝」，又表示「如果國泰嘅高層想了解更多關於這次事件嘅詳情，我絕對歡迎你哋同我聯絡。」不過，其行為引起坊間極大爭議，她更被指洩露空服人員名單是侵犯他人私隱。最後由其姊莊思敏代她道歉，指細妹個性衝動。

幫男友出頭鬧黃絲係賤人

楊明早前涉醉駕，之後駕車出街時，被「黃底」茶餐廳店員要求合照，被指幫襯黃店激嬲藍絲，楊明事後在facebook急「補鑊」，而莊思明亦繼續盲撐男友，語氣和用詞辛辣：「賤人就係會用賤招去害人，得啲白痴先會信你哋。兩條友扮晒有禮貌衝埋嚟叫人同你哋影相，正常一個有家教嘅人都會影啦！點知原來條賤仔鬼鬼祟祟做啲咁賤格嘅手勢！你哋以為咁就會分化到藍人？慳啲啦！有時間去做多啲有意義嘅事啦，唔好成日掛住諗點害人啦！」莊思明不單口口聲聲稱呼合照者為「賤人」，而且落tag時也不收口「太多賤人」、「5個一排全部拉晒」、「黃屍就係心地差」、「黃屍賤種」。

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