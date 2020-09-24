Do姐都中招 | 梁文禮鬧爆Anson Lo歌迷 借送禮物誘商台DJ播歌如行賄

商台DJ麻利與鄭裕玲一起主持電台節目《口水多過浪花》，5月時在社交網站中出post，希望大家重視「咬字」問題，不過分享後卻惹來一眾姜濤fans「對號入座」，留言叫麻利不要單打姜濤，令麻利忍不住連續出post反擊，之後姜濤為「姜糖」行為道歉。

事隔4個月，有傳MIRROR fans又出動，今次就係成員盧瀚霆（Anson Lo）的歌迷。事緣DJ梁文禮昨晚以「粉絲行為．偶像埋單」為題出post，指903所有DJ、甚至連「Do姐」鄭裕玲都收到某歌迷的私訊，質問他們為甚麼收禮物後，不播放自己偶像的歌，更表示若支持的偶像在1月1日拿不到獎就不會再支持商台。

梁文禮就反擊此舉根本是賄選：「首先DJ因為收到禮物，而去播歌已經唔啱，屬於『賄賂行為』 ；另外我哋唔頒獎畀你偶像就唔支持，呢方面係『威脅』。仲有首新歌本身並唔係零播放，亦有上榜。」梁文禮指今次將事件公佈，主要是各商台DJ收到該訊息後均覺得相當反感，希望大家以後這些歌迷，應該用更有智慧的手法去支持偶像。

雖然梁文禮沒有指名道姓，據《蘋果》得知，今次是MIRROR成員中的Anson Lo歌迷，因不滿903的DJ只播MIRROR另一成員Anson Kong（江𤒹生）的新歌而引起事件，該名歌迷更寸Anson Kong唱歌經常走音及靠黐DJ上位。

Anson Lo被fans行為搞到要「埋單」，雖然未有道歉，不過他在IG story連環出post，表示有機會出歌已值得感恩：「其他的考慮或許看似重要，但其實都是其次。」至於，無辜被牽連的Anson Kong反而主動為受影響的人致歉。

《蘋果》記者就此事問到DJ麻利，她承認曾收到fans短訊，覺得此事與歌手無關：「唔關歌手事啦，點會亂咁嬲人，小朋友咩？」DJ雲妮亦承認收到該私訊：「我覺得偏激，所以block咗。」森美就表示沒有收到私訊，更笑言：「可能我已經唔屬於商台啦。」

姜濤身在台灣拍劇、加上剛推出新歌，他得知此事亦有感而發，出post稱明白並非所有人喜歡自己的歌曲：「無論最後歌曲本身得獎與否，我覺得都是其次。」麻利事後亦有轉發姜濤的post，並以「優秀的男生」來讚他有想法及有同理心。

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