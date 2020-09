前港姐與外籍型男拍拖半年公開放閃：人生最好的階段是與你一起

雷莊𠒇(Juliette)於2017年當香港小姐冠軍後,被不少網民狙擊,指她是歷屆最醜香港小姐冠軍,但她懶理負評並IG留言不在乎其他人不喜歡她,還表明表明香港不適合自己,決定履行冠軍職務後,便返回加拿大繼續模特兒及演藝工作。

從不介意別人眼光的Juliette,同樣沒有收起感情事,不時於IG晒與牙醫男友Hanmin的恩愛相,直至今年3月30日,Juliette在IG分享一張跟Hanmin相擁的黑白相,並留言感謝對方進入她生命的這一章,起初朋友們還以為兩人有好消息宣佈,原來是Juliette宣佈兩人結束戀情,亦見Hanmin在貼文中按讚。

其後Juliette繼續於IG分享生活照,當中不乏性感相、運動相及工作相,心情似未被分手所影響,到了今年7月初宣佈又有新戀情,身穿運動裝束的她肉緊地攬實外籍型男及邊嘟嘴獻吻,寫上:「Needed my own personal weather man. Toronto needs a weather man too, babe. What do you say you start giving us the #fratellifourkast ? (需要屬於我私人的天氣先生•••多倫多也同樣需要天氣先生,親愛的,你會怎樣開始給我)」J

Juliette的新歡Matthew Giuffrida是一名演員,他經常拍片放在網上平台分享,搞笑、正經任何路線都可以演繹,相信他百變鬼馬的性格吸引到Juliette,昨晚Juliette再於IG分享一張12格相,相中她與男友做出多種不同鬼馬表情及親吻畫面,煙韌非常,她更貼文:「Life’s Best Moments are with Youffrida.(生命中最好的階段便是與你一起)」Matthew 回應:「I love you so much babe can’t wait until these months turn into years and the years into a lifetime(我深愛你寶貝,等不及要將這幾個月變成月,再將月變成年,繼續變成一成)」Juliette看到男友愛的宣言實冧到暈。Matthew 又在IG分享兩人甜蜜相,寫上:「I love you show much Happy 6 months my love .(我深愛你,拍拖6個月快樂)」屈指一算,當Juliette於IG宣佈跟舊愛Hanmin分手時,新歡Matthew經已在生命中出現。

