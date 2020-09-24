前港姐與外籍型男拍拖半年公開放閃：人生最好的階段是與你一起

雷莊𠒇（Juliette）於2017年當香港小姐冠軍後，被不少網民狙擊，指她是歷屆最醜香港小姐冠軍，但她懶理負評並IG留言不在乎其他人不喜歡她，還表明表明香港不適合自己，決定履行冠軍職務後，便返回加拿大繼續模特兒及演藝工作。

從不介意別人眼光的Juliette，同樣沒有收起感情事，不時於IG晒與牙醫男友Hanmin的恩愛相，直至今年3月30日，Juliette在IG分享一張跟Hanmin相擁的黑白相，並留言感謝對方進入她生命的這一章，起初朋友們還以為兩人有好消息宣佈，原來是Juliette宣佈兩人結束戀情，亦見Hanmin在貼文中按讚。

其後Juliette繼續於IG分享生活照，當中不乏性感相、運動相及工作相，心情似未被分手所影響，到了今年7月初宣佈又有新戀情，身穿運動裝束的她肉緊地攬實外籍型男及邊嘟嘴獻吻，寫上：「Needed my own personal weather man. Toronto needs a weather man too, babe. What do you say you start giving us the #fratellifourkast ? （需要屬於我私人的天氣先生•••多倫多也同樣需要天氣先生，親愛的，你會怎樣開始給我）」J

Juliette的新歡Matthew Giuffrida是一名演員，他經常拍片放在網上平台分享，搞笑、正經任何路線都可以演繹，相信他百變鬼馬的性格吸引到Juliette，昨晚Juliette再於IG分享一張12格相，相中她與男友做出多種不同鬼馬表情及親吻畫面，煙韌非常，她更貼文：「Life’s Best Moments are with Youffrida.（生命中最好的階段便是與你一起）」Matthew 回應：「I love you so much babe can’t wait until these months turn into years and the years into a lifetime（我深愛你寶貝，等不及要將這幾個月變成月，再將月變成年，繼續變成一成）」Juliette看到男友愛的宣言實冧到暈。Matthew 又在IG分享兩人甜蜜相，寫上：「I love you show much Happy 6 months my love .（我深愛你，拍拖6個月快樂）」屈指一算，當Juliette於IG宣佈跟舊愛Hanmin分手時，新歡Matthew經已在生命中出現。

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