區文詩在豪宅宴請餅碎敍舊 繼續獨缺楊愛瑾

前女子組合Cookies成員鄧麗欣（Stephy）、吳雨霖（Kary）、區文詩（Angela）與楊愛瑾（Miki）幾位餅碎原本老友鬼鬼，不過Kary於2016年被傳媒報道指曾經歷小產，有指背後的爆料人是Miki，自此二人的關係決裂。Kary要面對小產的傷痛，同時被好姊妹出賣，多年來也難以原諒對方，更曾表示姊妹緣盡。昨晚Angela在家宴客，邀請好姊妹Stephy與Kary晚飯敍舊，仍然獨欠Miki一個。

原來Angela已戒掉晚餐多月，為了好姊妹她竟「破戒」，還親手炮製輕量的西式晚餐，她留言道：「本身已經戒咗食晚飯好多個月，但係既然你哋要八點先開飯，咁我惟有整啲light啲嘅食物啦！」Angela在家中宴客意外令其豪宅曝光，見她對家中的飲食很有要求，由餐具至食物的裝飾，也相當精美講究，絕對可媲美高級西餐廳呢！

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