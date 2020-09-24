林曉峰終於有工開離港搵錢 康子妮唱前阿嫂彭羚《小玩意》冇避忌

林曉峰（阿Lo）和康子妮早前結束18年婚姻，全城震驚，有指兩人離婚的導火線，是男方脾氣大兼佔有慾強，加上阿Lo的事業受疫情影響，工作量大減，反而康子妮雖然和音工作叫停，但有做KOL賺錢，經濟問題令夫妻屢爆衝突終分手。

昨晚阿Lo在社交網貼整頭和抱狗相，留言：「即將要隔離14日>開工>隔離14日。首先要整頭，食好嘢#九記牛腩，帶皇上（愛犬）沖涼。」當日Lo發表離婚宣言時，曾表示「請用上豁達嘅心胸給予我們空間及時間努力工作。」現在終於有工開，連汪明荃都留言叫他加油。

至於愛唱歌的康子妮，昨晚又做直播唱歌，還用口風琴演奏前阿嫂彭羚的經典歌《小玩意》，《小玩意》歌詞是講待嫁心情，剛離婚的康子妮沒有觸景傷情，音樂才華還獲網民大讚。

康子妮於2009年開始做和音和樂手，因社會運動和武漢肺炎影響，令她的工作叫停，今年4月仍未離婚的她接受《蘋果》訪問，坦言阿Lo冇工開：「佢都冇嘢做啦，好在仲有客搵我做KOL，我哋唔係逐個月出糧，慣咗呢啲模式，有儲備唔係太驚，成日都諗最壞打算，好似當年老公喺商台節目冇咗，我哋要搬屋賣車，漏夜走佬感覺，因為試過好壞嘅時候，突然間冇晒嘢做，靠一個人收入好唔穩陣，而家唔係靠佢一個，我仲有收入，所以唔係咁驚，試過上次之後，儲定搵埋落雨柴。」

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