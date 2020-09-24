李司棋70歲生日感恩尚算健康 汪明荃留言祝福

李司棋後日70歲生日，她今日在IG貼上朋友為她慶祝的相片並留言：「70歲了，happy birthday to me！ 感恩自己尚算健康，感恩有好朋友替自己慶祝。祝大家都生活愉快，身體健康！」與司棋姐認識多年的汪明荃留言祝福說：「生日快樂！身體健康，開開心心。」陳自瑤、龔嘉欣、黎芷珊和何遠東等人都有留言，司棋姐逐一留言回覆他們。

司棋姐今日回覆《蘋果》談到生日願望，她說：「當然希望疫情在世界上滅絕，再也不要出現瘟疾，多謝你。」

司棋姐在1967年畢業於麗的電視第二期藝員訓練班，1968年參加香港小姐，並在「香港公主」組別獲得冠軍進入娛樂圈，其後曾演出多部經典劇集如《春暉》、《啼笑姻緣》、《山水有相逢》和《無雙譜》等。當時與汪明荃、黃淑儀與趙雅芝四人被喻為「四大花旦」，被稱「TVB的鎮台之寶」，在1985年決定移民加拿大，直到1990年回港拍劇，之後《真情》中的「善姨」、《溏心風暴》中的「大契」的形象都深入民心。

司棋姐在1999年患上子宮頸癌，治療時出現骨枯，經過六年時間的醫治終於康復，並於2007年復出拍劇，近年受到耳鳴問題困擾，司棋姐決定減少工作，好好享受人生，去年開設個人IG賬戶，不時分享個人生活照，她的吸like程度絕不輸蝕給後生仔！

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