爆相爆片丨王宗堯拖女友情侶黃口罩訪黃店 官司纏身下月上庭獲愛侶支持

41歲的王宗堯年初跟25歲蘇皓兒（Chloe）和平分手，強調不涉第三者。近日他身邊再現年輕圈外女伴，有別於過往認知的女友都是圈中人。日前有讀者透過《蘋果》「爆相爆片」分享王宗堯跟女友戴住情侶黃色口罩，手拖手逛黃店的甜蜜溫馨。

本報讀者杜小姐接受訪問時話，昨日下午4時許見到王宗堯開車去到長沙灣D2 Place商場，她說︰「佢將架車泊喺一期落車，見到佢同個女仔都戴住黃色口罩，開頭見王宗堯都周圍望，驚人認到佢。之後佢哋行咗去二期。」從短片所見王宗堯跟長髮女友行得頗急，起先行到離行離迾未有拖手，之後越行越近，在適當距離男方忽然伸出右手，女方很有默契，望都沒望就接住，二人手牽手行到商場。入到一間飾物店，女方選購小首飾，王宗堯在旁撳手機。其間女方都有問男友意見，很快就揀到心頭好畀錢，之後開車離開，前後逗留約15分鐘。

王宗堯今日接受《蘋果》訪問，承認跟這名圈外女朋友拍了幾個月拖，他說︰「你叫佢J小姐啦，都係一班朋友識，之後再發展。噚日因為臨近中秋節，要攞啲禮畀朋友，中間又有會要開，所以去咗好多地方。去長沙灣係探訪啲黃店，順便幫襯。」他笑言女朋友已經出席過自己的朋友圈。昨日跟女友都有夾過戴黃色口罩，同是Yellowfactory出品。王宗堯去年9月因為涉嫌串謀刑事毀壞及進入或逗留會議廳範圍罪名被捕，聆訊延期到下月中上庭，他說︰「同女朋友都平常心，非法集結暴動有官司，加埋今日（黃）之鋒又再俾人拉，拉你、告你機會好大。其實只要自己知道為乜嘢、做啲乜嘢，唔係殺人放火就夠，女朋友好支持。」據知，圈外人J小姐經營花店。

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