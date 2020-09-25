Mandy Lieu英國定居5年 由地上最強第三者轉行做專欄作家

太陽娛樂集團老闆周焯華（洗米華），一直周旋在「地上最強」Mandy Lieu與正印陳慧玲（Heidi）之間，而Mandy於6年前化身「人肉坐墊」搭上洗米華，洗米華坐女方大髀玩百家樂而被揭戀情，自此Mandy淡出娛樂圈，更三年抱三，洗米嫂Heidi曾心碎嗌離婚，經歷一輪「奪米戰」，去年有傳Mandy收3億港元分手費，從此長駐英國，行事亦變得低調。

早前有傳洗米華翻撻Mandy，更指二人在泰國秘密築愛巢，不久洗米華便現身家庭聚會，與老婆Heidi笑晒合體慶祝洗米仔生日。單看合家歡照片，與Mandy復合的傳言，似乎未有動搖洗米華和Heidi夫妻之情。

而事實上，Mandy和3個仔女在英國定居已5年，終於久休復出，並非重操故業，轉戰做才女，成為當地一本雜誌的專欄作家，主力介紹當地的可持續飲食文化，內容亦有講現時自己的家庭狀況，看她的近照，35歲的Mandy Lieu打扮比之前更成熟，顯得有點老態。

文中提到她與小朋友的互動。Mandy說：「作為一生對健康飲食充滿熱情嘅人，5年前移居英國撫養孩子時，已探索為小朋友提供新鮮同時令嘅食品……我問小朋友今年聖誕節想要甚麼禮物時，便知道我去英國嘅決定係正確嘅。我其中一個小朋友即時同我講，話想要一隻牛同一隻雞，仲改命為Poppy同Rosie。我除咗要教我嘅小朋友關於有營養食品嘅知識，亦要教佢哋歷史同文化，鼓勵佢哋體驗世界上最好嘅事物。」

Mandy在文中透露將來的願望。「我希望將來經營一間農業企業，可以為周邊地區提供教育，對社會同環境方面亦有好處。我希望小朋友有一個美好回憶，可以從花園裡收集雞蛋，從樹上採摘生果。」

Mandy Lieu亦提到可持續食品，是外國近年新興的飲食概念，指食用不經基因改造、無添加防腐劑及不含化學物的肉類、海鮮及農作物，從而減低對環境的污染，令人體及動物更健康。

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