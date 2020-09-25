陳偉成與周秀娜拍拖到分手 10年間密密媾𡃁模

周秀娜2009年出道時已承認有穩定交往的髮型師男友陳偉成（Avis），他們拍拖期間，Avis已不停爆緋聞，及至2013年分手，Avis也不停換畫，感情生活多姿多。他去年突然宣佈婚訊，跟牙醫助護黃樂樂奉子成婚，今年3月更升呢做老竇。婚前花弗、爛玩的Avis以為從此收心養性做人夫人父，近日有讀者向《蘋果》聲稱Avis對其未婚妻死纏爛死，更半夜發短訊給女方約打「友誼波」。翻睇Avis這10年間女伴換不停，也有一腳踏幾船前科。

周秀娜

周秀娜出道時雖被封「宅男女神」，但她仍然公開與Avis的情侶關係，有指娜姐某次出埠工作，發現Avis背着她帶𡃁模羅彩玲（Vivian）返家，堅決斬纜，結束6年情，不過娜姐向傳媒聲稱分手原因是彼此少溝通少相處。

羅彩玲（Vivian）

Avis背着正印偷嗒當年19歲的C奶靚𡃁Vivian，網上更流出二人熟睡床照和情慾短訊，當中Avis大冧Vivian，力邀她回家及一齊上太空。Vivian否認自己是第三者，她解釋當時與友人在老蘭派對後到Avis家，見他跟女友鬧交後不開心便留下陪伴，大家喝醉了倒在梳化睡着，卻被朋友拍照放上社交網。

陳靜儀（Mia，現改名陳樂庭）

Avis挾娜姐男友之名闖娛圈，他跟33C媽模Mia於2012年在電影《喜愛夜蒲2》有激烈床戲，令女友娜姐醋意大發。事後傳出Avis與Mia戲假情真，背着娜姐暗交1年。

許雅婷（Kabby）

Avis當年也簽了女友周秀娜同一間經理人公司，花弗的他竟不放過同門𡃁模，Kabby曾爆料指Avis在公司藝人對話群組中，找出她的電話號碼，私訊相約她唱K和釣墨魚，Kabby早聞他是媾女王未有上當。

袁聖殷（CoCo，現改名袁紫僑）

Avis為求近水樓台，專吼周秀娜師妹入手，當年也視內地富二代、21歲的CoCo為追求目標，CoCo有到Avis的髮型屋整頭，他即借機相約單獨吃飯，她坦言曾出過一、兩次，席間Avis呻跟娜姐聚少離多感情淡，CoCo避嫌拒絕追求。

陳蕊蕊

Avis與娜姐於2013年分手後，他不愁寂寞，旋即追求34FSing之天使「柑桔」陳蕊蕊，但女方也正跟金剛交往，Avis亦被揭同時撻着另一𡃁模尹蓁晞（Yumi），四角關係複雜，陳蕊蕊揶揄Avis多大話，金剛即護花指摘Avis。

尹蓁晞（Yumi）

Avis與娜姐甩拖8個月，被指一腳踏兩船，同時周旋陳蕊蕊及Yumi之間，他即二揀一，高調帶Yumi現身籃球賽讓傳媒影相，確認Yumi正印身份。兩人的戀情僅維持半年，Yumi被爆與韓國男模有染，與Avis玩完。

錢柏渝（Kelly）

Avis與Yumi分手後，緊接搭上曾拍過台灣偶像劇《流星花園》的台妹Kelly，他在Kelly的31歲生日時製造驚喜，送上K字頸鏈和心形蛋糕攻陷芳心，Kelly索性放棄一切，來港跟Avis同居，她甚至也安排愛貓也移民來港團聚，年半情玩完，Kelly傷心返台，Avis也把貓托運返台還女主人。

黃樂樂（前名黃藹樂）

Avis過去幾年未有固定女友，大呻好dry，去年突宣佈向與牙醫助護黃樂樂求婚，拍拖半年急於結婚，簽紙後才公佈有孕，黃樂樂今年3月順產生仔，Avis還交足戲做廿四孝老公陪入產房，不過原來老婆陀B期間，Avis背妻密密聯絡舊愛約會。

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