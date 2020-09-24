add名人時尚｜名牌月餅慶中秋 汪阿姐晒愛牌Gucci月餅 劉嘉玲獨愛LV音樂盒

會發光和印花的名牌月餅禮盒雖然搶眼，但擁有特別形狀的禮盒同樣夠吸睛，而且感覺更奢華，連一眾「外國勢力」也來分一杯羮出月餅。

【奇形怪盒】

不同形狀的月餅盒有不同的魅力，就算外表看似平凡，一打開原來內有乾坤。

Louis Vuitton

Louis Vuitton 的月餅禮盒化身音樂盒，長方形盒一打開，盒內印上金色燈籠圖案，中間有大大個LV Logo，金色立體花卉裝飾隨音樂轉動，更顯矜貴。

Tiffany & Co.

Tiffany & Co. 今年以紐約地鐵為靈感，Tiffany blue 色的地鐵造型月餅禮盒像真度甚高，充滿細節絕不馬虎，4節的車廂內附兩件奶黃月餅和兩盒茶葉，甜美帶玩味。

Gucci

Gucci 所推出的寶箱月餅禮盒，木箱雕刻上鏤空的星形圖案，恍如首飾箱般雅緻，內附月餅、鐵製兔子插香座和線香，以香氣讓中秋佳節倍感愉快。

Emporio Armani

像用上中式門窗元素的Emporio Armani鏤空雕刻月餅禮盒，裏面木雕框架可用作相架，心思十足。

Harry Winston

Harry Winston 珠寶印花月餅禮盒內附半島奶黃月餅，四層設計夠氣派，再以品牌標誌性的芒星點綴，簡約奢華。

HER

徐濠縈的個人時裝店咖啡店HER都有出月餅，印上品牌Logo，幻彩的半透明長盒簡約好看，圈中好友一人一盒。

【同場加盟：中西合璧 大熱外國餅店月餅】

當文歷餅店by Dominique Ansel

來自紐約的當文歷餅店曾榮獲世界麵包名店25選之一，今年首次推出伯爵茶奶黃月餅禮盒，立體兔子外型可愛，廚師帽軟綿綿夠別致，還另附DIY曲奇麵粉及模具，一家大細可齊齊整餅，共享天倫之樂。

Fortnum & Mason

擁有300年歷史的英國皇室御用茶品Fortnum & Mason 第二年推出印花月餅禮盒，設計簡約，輕帶英倫氣息，內附經典的Royal Blen茶葉和傳統蓮蓉月餅，完美地將中西融合。

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