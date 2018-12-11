情婦起底 | 日本奧運選手瀨戶大也偷食逾兩年 空姐被爆是前尊尼仔鮎川太陽細妹

26歲日本游泳奧運金牌選手瀨戶大也被爆背着25歲前跳水華裔選手老婆馬淵優佳，與一名長髮女子到平價時租酒店爆房。有記者爆料指瀨戶的情婦是一名20多歲的空姐，她的哥哥是前尊尼事務所的藝人，曾經參演過有名的電視劇。今日網上再有人爆料，指長髮空姐是在贊助瀨戶的全日空航空公司工作，而其兄則是尊尼美少年組合Ya-Ya-yah前成員鮎川太陽，曾經拍過日劇《3年B組金八先生》及《大奧》。

鮎川太陽曾經在Twitter稱其妹的名字為「月」，但相信這只是他用來配合自己的藝名「太陽」而創作的假名。據網上匿名留言板所爆出的詳細資料，指鮎川太陽的妹妹原名鮎川瑠奈，現年26歲，2017年於法政大學畢業，住在東京都足立區，寓所接近他與瀨戶幽會的時租酒店，網上亦流傳被指是鮎川瑠奈本人的生日照片。據日媒《週刊新潮》報道指，瀨戶於2017年5月24日結婚後，於夏天時就認識鮎川瑠奈，兩人於年尾開始發展不倫戀。此外，由於奧運代表選手的訓練及遠赴外地的所有費用，都是由日本政府的文部科學省所負擔，萬一瀨戶因偷食醜聞而被取消奧運會參賽資格，將會浪費國民巨額稅金。

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