何超盈加入「29+1」大軍 1歲愛女送驚喜生日卡

賭王四房千金何超盈近月忙於重返工作崗位，見她之前在社交平台分享網上與聯合國青年大會（Youth Assembly）開年度大會，生活慢慢重回正軌，加上忙在家中做24孝媽媽，湊1歲大的囡囡「荷包蛋」辛阡覓，而為了囡囡更勤做運動瘦身，成功減了最少40磅，據知她跳韓國健康達人鄭多燕及HIIT片，再加上用營養師開的血型健康飲食餐單，戒掉零食、汽水及食宵夜習慣，多管齊下成功減磅。

昨日是超盈的「29+1」生日，她今年就未有大肆慶祝，今日她在社交平台貼了一張與囡囡的合照相，用了囡囡英文名Audrey Rose的「玫瑰花」圖案遮面，見超盈抱住囡囡分享生日卡，見她的手腳比上次分享瘦身成果的對比圖又纖瘦了一點，可見她修身再有進展。超盈有女萬事足，早前她經歷喪父之痛，心情一度悲痛，隨着父親的身後事已辦妥，加上有工作及湊女做寄托，似乎慢慢走出陰霾，見她抱住囡囡的合照中，亦罕有地重現笑容，散發幸福母愛。

原來，這張生日卡是囡囡有份參與製作，相當溫馨，她留言：「當媽媽的快樂就是感受到來自孩子對你的那份愛，今年生日意外收到了寶貝參與製作的驚喜賀卡，這個禮物化作力量，讓我更有勇氣面對未來，護她成長。謝謝家人和朋友們的祝福，2020太特殊，希望我愛的人都能夠健康、幸福。」

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