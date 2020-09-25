蘇永康53歲生日 暴脹梁漢文約好友黃子華齊聚餐

本港爆發第三波武漢肺炎疫情，各行各業叫苦連天，娛樂圈更係重災區，舞台劇、演唱會及電影業大受影響，多次延期，甚至無奈宣佈取消，數以千計的短期或散工幕後人員陷入困境，當中梁漢文亦受影響！

梁漢文今年７月捲入「藍校長合照」風波，加上港府前期抗疫不力，基於多方面考慮因素，梁漢文最終忍痛宣佈取消10月紅館騷，跟王菀之拍攝的電影《阿索的故事》亦告延遲上映，梁漢文不用開工，可以盡量抽時間陪好友。

昨晚是蘇永康53歲生日，一眾好友出席聚餐，佢晚上在IG貼出合照，見身形暴脹嘅梁漢文都有現身，當然仲有兒子Jazz、好友黃子華。蘇永康先感謝老婆馮翠珊（Anita）為自己安排這次聚會，「已經完全習慣隔離的我今晚竟有個簡單的聚會，真的希望疫情盡快過去，大家生活可以從回正軌」，佢希望大家活在當下，好好過每一日，祝願大家身體健康。

梁漢文身形變化好大，早前他亦坦言高峰時期，體重達155磅，曾試Sammi「縮水湯大法」成功瘦咗6磅，不過睇番佢呢張近照，似乎心廣體胖，再次暴脹打回原形。

此外，黃子華一向愛契仔Jazz，大前日到好友蘇永康屋企，即興陪Jazz踢波，身穿球衫嘅Jazz玩得相當投入，子華一邊玩一邊同好友蘇永康傾偈：「即係上堂成班朋友喺度踢，Nice，吓！咁戴住口罩踢，唔係戴住口罩踢咁慘吓話。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！