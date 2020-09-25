黃鴻升火化丨黃父百無禁忌堅持送別愛子 小鬼女友峮峮淚崩

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於本月16日在台北家中猝逝，終年36歲，其家人上周六（19日）起為他設靈三天。今日（25日）小鬼的遺體被送往北市第二殯儀館進行火化，據傳統為免白頭人送黑頭人，長輩皆會缺席後輩的喪禮，不過剛渡過60大壽的黃爸爸則百無禁忌，由女兒黃婷婷陪伴下到場。

雖然小鬼的經理人曾表示，希望將告別式留給家人及摯親靜靜送別小鬼，故未有公佈告別式日期，不過儀式日期仍被傳媒得知，一早在北市第二殯儀館外守候。中午12時左右，小鬼生前的圈中好友楊丞琳、許瑋甯、鬼鬼等陸續到場，而小鬼的女友峮峮，則戴上太陽眼鏡、黑色漁夫帽，由友人陪同下現身。

剛渡過了60大壽生日的黃爸爸，則由女兒黃婷婷及親友陪同下抵達現場。儀式進行時，眾親友帶淚高呼「火來了趕快走」，場面傷感。在送別小鬼的一刻，小鬼女友峮峮淚崩，低下頭飲泣，另一名女親友亦失聲痛哭，要由黃爸爸搭着其肩膊加以安慰，而站在後方的楊丞琳及許瑋甯，則全程拖着手互相支持。據了解整個火化過程約1.5小時，故親友及峮峮等均先行離開，稍後儀式完成後再回來。

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