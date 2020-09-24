add名人時尚丨Chanel晚間香氣、唇膏新品 Atelier Cologne跨界出桂花午餐

香港第三波疫情稍為緩和，人人也想生活盡快Back To Normal，而美妝、香水品牌亦陸續恢復新品發佈會，重新挑起大家的購物慾。

Chanel Beauty今日於The Upper House酒店舉行「Night Thematic Event」，酒店套房內分為三個區域推介晚間專用的唇膏、香水及護膚品，其中的鏡面水光唇釉，主打光澤感同時不易脫色，而唇釉樽身則披上漸變透明的漆黑色設計。

香水方面則推介初於2001年登場的新版Coco Mademoiselle L’EAU PRIVEE，以苿莉精油及玫瑰花配搭白麝香，並提高柑橘香調，比起其他版本更淡隱清新，Press day場地更設置成代言人Keira Knightley於廣告中的場景，享受Night Time。

法國純香水品牌Atelier Cologne今個月來個跨界合作，與GāGǐNāng飯館推出限量Lunch Set，以品牌九月新推出的「Love Osmanthus桂香月夜」精醇古龍香水為主題。由頭盤、主食到甜品也圍繞着新香水的成份，以桂花、香根為配料，用上鵝肝、黑鱈魚、羊架等，創作出新派潮洲菜風，品牌望這次合作能帶給每位食客全新的餐飲及感觀體驗。

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