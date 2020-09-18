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今晚930丨廣播界代表化身「奪面爆料王」 電台咪後事知幾多講幾多

32分鐘前

為了不想露真身的嘉賓可以暢所欲言，《蘋果》利用嶄新變臉技術，幫嘉賓變臉現身Video Talk，讓嘉賓可以無後顧之憂，有嗰句講嗰句。如果你都想三五知己一齊奪面爆料，撕破小人真面目，立即填妥表格，將爆料內容寫下，我們會有專人聯絡你。

繼上集有助手、藝人、經理人齊齊爆料，今集《奪面爆料王》請來兩位廣播界密切接觸者，齊齊大爆電台咪後事。為免露真身，曾於香港三間電台及多個網台任職的「廣播道Peter仔」，於節目中化身奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），還有遊走各大電台，自稱全能打雜的「電台PA妹」，變身為美國饒舌歌手Snoop Dogg，兩人在行內見盡人生百態，想知他們有甚麼勁料爆？今晚9點半記得準時收看；節目會於《果燃台》《蘋果動新聞》YouTube Channel《娛果》facebook專頁同步播出。

日期：2020年9月25日

時間：9:30pm

主持：梁梓禧（Roland）

嘉賓：Face Off版Snoop Dogg

嘉賓：Face Off版里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）

直播網址：《果燃台》

《蘋果動新聞》YouTube Channel

《娛果》facebook

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廣播界奪面爆料王Video Talk
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