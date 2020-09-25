韓國女神忙拍劇 | 秀智套裝Look扮女強人 全智賢悠閒造型晒凍齡美貌

韓國「國民初戀」秀智孖南柱赫、金宣虎及姜漢娜主演的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》，將於下月17日首播，劇組連日來都公開秀智的劇照及海報造勢，今日再公開秀智於劇中不同的OL造型。

秀智於劇中演夢想成功創業的女主角，即使遇上挫折仍正面面對，因此她於劇中不時晒陽光笑容，又會穿上套裝以女強人的形象示人。秀智提到決定演出《Start-Up》的原因時表示：「被這新鮮的題材吸引。劇中的角色即使遇上挫折、被擊敗，他們面對自身挑戰時的態度，就很美麗，這種青春故事令我頗深感受。」秀智表示：「我本身也不太了解創業，所以從相關的書籍中得到了知識，也查了很多。」秀智於劇中演的角色，除了充滿熱情、開朗可愛外，亦有魯莽的一面，令人期待秀智將如何演繹新角色。

而韓國另一女神全智賢，目前亦忙於拍攝tvN新劇《智異山》，劇組已於月中正式在南原市山内開機，預計要拍攝8個月。而全智賢忙拍劇前，已為代言品牌拍攝多張靚相，於昨日公開的新相及花絮片中，就見到全智賢以恤衫襯牛仔褲及粗踭鞋，示範悠閒又不失優雅的最新秋裝，同時大晒凍齡美貌。

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