韓國都市恐怖動畫 | 《整容液》入座率力壓《天能》 女主角為靚走上不歸路

韓國首部都市恐怖動畫《整容液》（Beauty Water），改編自No.1好評奇幻漫畫《奇奇怪怪》，於權威網漫評台有9.9分好評推介，其網漫人氣更超越《與神同行》，因此動畫未上映已引起話題。而動畫《整容液》早前於韓國正式上映，入座率即力壓大導演基斯杜化路倫（Christopher Nolan）的科幻新作《TENET天能》（Tenet），勇奪韓國開畫電影票房冠軍。

《整容液》花了6年時間製作，刻劃主角對整容的慾望，讓觀眾越看越覺得心寒。連人氣片《屍殺列車》導演延尚昊看過電影後都激讚：「這是一部讓炎夏也能變得涼爽的高完成度動畫。尤其在韓國，這是不容易出現的恐怖題材動畫，將對動畫產業的多元性起到很大幫助。希望大家多多支持，也希望大家看得開心。」《整容液》將於下周四中秋節起有優先場，並於下月8日在港正式上映。

《整容液》講述天生肥胖的女主角一直受盡歧視，某次機遇下得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，將身上的皮肉融化，就能重塑出絕世美貌。女主角深信不疑，更藉此獲得完美臉孔和身材，並成為明星，升呢做女神。當她事業愛情兩得意之際，整容液卻慢慢產生副作用，為了不讓完美人生被破壞，她內心的惡魔隨即現形，最終走上一條恐怖的不歸路。

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