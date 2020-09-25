港產導演黃修平新作入圍台灣金馬創投 陳小娟因疫情未能赴會

台灣金馬影展2020將於今年11月5日揭幕，而每年大會都設立金馬創投會議，今日公佈27個入選的電影企劃，香港3位導演陳小娟、黃修平和陸以心的新作亦告入圍。此外，從演員走向幕後的金馬、金像影后李心潔及金鐘視后林依晨，兩人擔任監製及製片的作品亦入圍。

去年大陸國家電影局暫停電影和人員參與金馬獎，亦令不少香港電影人卻步，不過總有例外。早前導演黃修平憑電影《狂舞派3》，選映為今屆金馬影展閉幕電影，黃導演今次再憑新作《85分貝》入圍金馬創投會議，該片以聾人為主角，他回覆《蘋果》表示︰「故事係關於用『手語』的聾人，以及用『口語』的聾人之間衝突的故事。預計投資1,200萬元。」他表示今次是繼《狂舞派》後，再次入圍︰「今次係第二次，當年《狂舞派》也是從創投找到開拍機會，到時會親身到台灣。」

曾憑《淪落人》獲金像獎新晉導演的陳小娟，其新作《虎毒不》同樣入圍金馬創投，這次以《虎毒不》刻劃想成為「好媽媽」卻扭曲變態女性心境。得知獲入圍金馬創投會議的陳小娟，在其社交網發文表示，因肺炎疫情影響下，她未能親身到台灣，對此她回覆《蘋果》表示︰「今次未能到台灣的確很可惜，但大會也安排了線上會議，相信仍然能得到很好的效果。金馬創投是很好的一個募資平台，可以密集地和一眾潛在投資者會面和交流，相信有助作品面世，同時也會是增廣見聞的體驗。」

至於《春嬌與志明》的編劇、曾執導《Baby復仇記》的陸以心，其新作《戀愛氣味地圖》亦入圍，該片以嗅覺帶出的愛情故事。此外，馬來西亞籍的金馬、金像影后李心潔，近年主力拓展馬來西亞電影，她繼去年主演《夕霧花園》後，今次以監製身份參與電影《富都青年》。至於台灣金鐘視后林依晨，演而優則製為台灣導演周美豫的新作《失明》擔任製片。

此外，早前大會公佈入圍的13個劇集企劃當中，香港代表就有陳果、錢小蕙任製作人的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》，以及林保怡任製作人的《心房治療師》，還有去年備受矚目的《返校》，以劇集版登場。加埋今日大會公佈的27個電影企劃，今年金馬創投會議共有40個入圍企劃，得獎名單將於11月18日公佈。

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