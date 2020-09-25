忠粉代偶像出頭攻擊DJ，分分鐘因「愛你變成害你」，繼今年5月有fans留言罵商台DJ麻利單打姜濤「咬字不清」，搞到姜濤要為「姜糖」行為道歉後，MIRROR另一成員盧瀚霆（Anson Lo）近日亦疑因歌迷私訊903所有DJ包括嘟姐鄭裕玲，質問他們收禮物後為何不播放偶像的歌，令Anson Lo要在Ig出post打圓場︰「不能急功，也不能負面。」

私訊罵嘟姐

DJ梁文禮前晚以「粉絲行為．偶像埋單」為題出post，指903所有DJ，甚至連嘟姐都收到某歌迷的私訊，質問他們為甚麼收禮後，不播自己偶像的歌，更指若支持的偶像在1月1日拿不到獎，就不會再支持商台。梁文禮反擊：「首先DJ因為收到禮物而去播歌已經唔啱，屬於『賄賂行為』，另外我哋唔頒獎畀你偶像就唔支持，呢方面係『威脅』。仲有首新歌本身並唔係零播放，亦有上榜。」他指公開事件，主要是各商台DJ收到該訊息後十分反感，希望歌迷以更有智慧的手法支持偶像。

AK被批走音

梁文禮雖沒有指名道姓，但據《蘋果》得知，今次是Anson Lo歌迷所為，歌迷因不滿903的DJ只播MIRROR另一成員江𤒹生（Anson Kong）的新歌，該名歌迷更寸Anson Kong唱歌經常走音及靠黐DJ上位。Anson Lo為此於Ig story連環出post，指有機會出歌已感恩：「其他的考慮或許看似重要，但其實都是其次。」無辜被牽連的Anson Kong，反而主動為受影響的人致歉。經理人花姐昨日回覆《蘋果》：「我哋都有搵fans了解，發覺原來呢個係鬼account，AK同阿Lo都分別向受騷擾嘅DJ解釋、道歉。」更指二人感情沒受影響。

DJ麻利承認曾收到fans短訊：「唔關歌手事，點會亂嬲人，小朋友咩？」DJ雲妮亦收到該私訊：「我覺得偏激，所以block咗。」森美表示沒收到，笑言：「可能我已經唔屬於商台。」身在台灣拍劇的姜濤剛巧出新歌，他有感而發出post和應Anson Lo：「無論最後歌曲本身得獎與否，我覺得都是其次。」