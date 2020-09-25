蘋民重溫丨王宗堯專追廿幾歲女神 蘇皓兒陳靜都係佢前度

王宗堯日前被拍到拖新女逛街，令新戀情曝光。這位民主男神曾在杜汶澤主持的節目《杜汶澤食住上》中，霸氣表示自己的前度女友多到數唔晒，加上王宗堯的前度們，個個有樣有身材，難怪令一眾網民葡萄。

陳靜（Dada）

王宗堯接受杜汶澤訪問時，被對方爆料指他曾跟Dada有過一段情，當年二人撻着，Dada只有21歲，亦是王宗堯首位圈內女友，雖然二人最終分手收場，仍keep住友好關係。

楊焉（Carol）

王宗堯被影到跟有「浸大E神」之稱的Carol深宵行超市，雖然二人堅決否認，直到多年後他在杜汶澤的節目中，才承認這段戀情。

黎紀君（Christy）

讀大學時已兼職當模特兒的黎紀君 (Christy)，同樣是有樣有身材之人，她22歲時跟王宗堯相戀，可惜戀情只維繫8個月，有指男方受不了女方太黐身而提出分手。

蔡潔

當年跟蔡潔拍拖，王宗堯曾高調在IG放閃，晒出二人一同在洗手間剃鬚及吹頭照，外界以為他們打風都打唔甩，豈料戀情維持大半年左右，王宗堯突然驚覺自己「被分手」，他曾在訪問表示：「有啲人突然消失咗！」

蘇皓兒（Chole）

現年26歲的蘇皓兒，3年前跟王宗堯相戀，二人火速同居，他為保護戀情及女方的事業，只對外宣稱對方是好朋友，直到今年1月，二人結束情侶關係，當時王宗堯表明分手不涉及第三者。

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