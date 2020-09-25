add名人時尚丨BLACKPINK Jisoo美甲疑連環抄襲 Kim K御用美甲師作品

大眾喜愛的法式、淨色等美甲造型，撞款並不出奇，但若果原創的獨特美甲款式被公開抄襲，更要出現在不同女星的指尖上，就顯然會引起爭議。今次涉及抄襲事件的兩位主角，就是韓團BLACKPINK御用美甲師 Park Eunkyung與Kim Kardashian御用美甲師Sojin Oh。

BLACKPINK成員Jisoo最近拍攝時尚雜誌找來御用美甲師Park Eunkyung整甲，美甲師昨日在IG發佈了Jisoo的美甲照片，一款獨特走怪美風的銀色美甲，飾以小尖角，風格另類引來好評，但很快便被網民發覺與Kim Kardashian御用美甲師美甲師Sojin Oh的作品相似，指其有抄襲成分，Park Eunkyung的美甲照片，亦隨即自動消失。

Park Eunkyung最新亦有為韓星金藝琳（Lim Kim）整水柱型美甲登上封面，同樣被發現懷疑屬抄款，網民留言批評：「Bad Of Copy! 」。

原創作品疑被抄襲，美甲師的Sojin Oh在IG轉載其美甲照片漂亮反擊：「我的藝術品被偷了，很多人傳這張照片給我，我不知道該怎麼做。我真是心碎了，因為我很尊重她的作品和被她所啟發，這次提醒了我要更努力和創作更多驚人的設計。」成熟得體地回應被抄襲事件。

其實Sojin Oh本身大有來頭，曾是Yeezy的創意製作人，而她的美甲風格獨特，喜愛將大自然元素放在指尖，整3D美甲的技術令人讚嘆，以大熊湖的冰柱、Shark Claws等做靈感，三尖八角的美甲就是她最擅長的把戲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！