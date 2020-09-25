奪面爆料王丨林海峰垃圾桶最多CD執 唱片公司跟紅頂白狂擦當紅DJ鞋

為了不想露真身的嘉賓可以暢所欲言，《蘋果》利用嶄新變臉技術，幫嘉賓變臉現身Video Talk，讓嘉賓可以無後顧之憂，有嗰句講嗰句。如果你都想奪面爆料，撕破小人真面目，立即填妥表格，將爆料內容寫下，我們會有專人聯絡你。

剛於今集《奪面爆料王》現身的兩位嘉賓，同樣是廣播界密切接觸者，當中包括曾於香港三間電台及多個網台任職的「廣播道Peter仔」，以及遊走各大電台，自稱全能打雜的「電台PA妹」，兩人分別奪面化身成為奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、美國饒舌歌手Snoop Dogg爆料。節目中，嘉賓主持梁梓禧（Roland）問他們可有見過唱片公司宣傳人員向電台高層「擦鞋」，「電台PA妹」直言送禮請食飯是等閒事，「廣播道Peter仔」則指這行好現實，當你沒有利用價值，大家不是看不起你，是看不到你；「電台PA妹」亦身同感受，甚至以機器和垃圾來形容自己的崗位，又爆當年唱片公司還會派單曲CD到電台為歌手宣傳時，不時都會在垃圾桶執當紅DJ掉進去的CD來聽。

說到掉CD，「廣播道Peter仔」直言當年也試過在林海峰的垃圾桶執CD，但曾經也是DJ的Roland亦有為林海峰解畫，指當年唱片公司派歌到電台，其實每個直播室都已經會有，宣傳人員派來的單曲CD，的確好難全部儲存起來，因為實在太多。Roland反而聽過，曾經有位名字只有2個字的DJ，接過一張福音CD後，直接在宣傳人員面前掉進垃圾桶，更明言不會播這類歌曲，十分無品。

除了派CD宣傳，歌手出新歌到電台宣傳，幾乎是當年例行公事，但原來除了跟友台DJ爭嘉賓，同台DJ都一樣會爭，「電台PA妹」見識過有位高層，得悉周杰倫來港宣傳，竟然自己一個人霸晒周杰倫到該台宣傳的所有時間，後來被同台DJ踢爆，最終鬧得滿城風雨。

不過，最令「電台PA妹」印象深刻，是某年有位電台高層結婚擺喜宴，唱片公司高層到賀後遲遲都不放下「人情」，原來是大家都想先收料，看看其他唱片公司畀多少，有指當晚那位電台高層收到的禮金，最大一封有五萬幾元，惜該位高層婚後幾年便離婚。

節目中，還有Roland分享當年自己貼在電台的節目宣傳海報，竟被某DJ用煙頭刻意燒燶，嘉賓又談及DJ爭上位及分黨派問題，想睇節目足本內容，請即到《果燃台》、《蘋果動新聞》YouTube Channel及《娛果》facebook專頁足本重溫。

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