陳浩民老婆疑直播賣A貨 大陸網民嘲：假得可笑！

34歲大陸女星蔣麗莎（Lisa）與大16歲嘅陳浩民於2011年結婚，身為四子之母嘅蔣麗莎，由於佢一向熱愛P圖，在社交網上載嘅近照，見佢輪廓頗深，驟眼睇幾似「整容樣」，所以做直播時，樣貌比較容易認出。近日蔣麗莎跟老公陳浩民在上海，不時上載扭身扭勢熱舞片，看似生活休閒，原來蔣麗莎亦在百忙之中抽時間喺大陸網做直播賣首飾，每晚9點準時開直播，點知不少買家收貨後，怒斥貨不對辦，直指佢賣假貨。

陳浩民老婆近日聲稱有T字品牌首飾可以半價出售，有大陸網民貼出「實物圖片」，稱在蔣麗莎嘅網店買咗T字品牌頸鏈不知真假，希望網民幫忙鑑定一下，仲有一張「保證書」，不少買開該品牌的大陸網民表示頸鏈的包裝太假，指正貨應該只用簡單嘅藍色紙盒配白色海綿，而唔會有呢個絲絨盒，盒內更唔會有一塊膠膜保護頸鏈，有網民笑稱一睇就知係「假得可笑」。

另有大陸網民指蔣麗莎做直播，頸鏈的售價僅699元人民幣，比起官網售價平足一半，就憑呢個半價優惠都猜到「是假的」，最終該名網民把那條頸鏈退貨。

《蘋果》翻查蔣麗莎的社交網就發現有網民幫襯佢買「金六福頸鏈」卻換來不愉快經歷：「超級無敵差，好不容易退貨，他們還說缺少一個贈品耳釘，最過份的是商家直接罵我，拒絕了我的退款，讓我們以後怎麼相信你。」蔣麗莎亦有回應：「私訊助理一下。」

此外，有幾位網民也留言抱怨「在你那裏賣的香水噴不出香水」、「你直播賣金管唇膏，結果收到是黑管唇膏」等。而作為「公眾人物」的蔣麗莎，疑似賣假貨的行為，也引起大陸網民爭議，質疑她太想賺錢養家。

有大陸報道就指，陳浩民的工作受「隔離令」影響，不能中港兩邊走，加上他們要搵錢養4個小孩，家庭開支大，為咗慳錢，陳浩民早前一家六口搬離月租14萬的何文田豪宅，佢老婆蔣麗莎早排生病入院，也堅持直播賣貨，更自言「我賺錢賺瘋了」。

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