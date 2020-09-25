【add名人時尚】玩味中秋

來到一年一度的中秋佳節，少不了月餅應節，雖然今年受疫情影響不能大事慶祝，但一盒精緻的月餅足已帶來好心情。時裝品牌所推出的月餅禮盒，向來是「妹仔大過主人婆」，華麗的包裝才是重點，各牌月餅大部份都是VIP限定，創意及顏值，收藏度極高，《add》率先為大家盤點今季最IG-able的時尚月餅。

【光影相伴】

兔奔月

Hermès送給VIP的限定禮物像往年一樣，沒有月餅，但就有cute爆的兔子坐燈，以圓形燈泡代表月亮，磁石兔子化身成太空人，應節又實用。

咖啡杯

講趣致，Ralph Lauren的咖啡杯造型月餅禮盒就最有玩味，出自旗下的Ralph’s Coffee，咖啡杯造型精緻，開燈後杯上的紐約風景圖案和Logo閃閃發亮，還有人人都讚的流心奶黃月餅，不是VIP也可入手。

燈飾盒

不少品牌非常揼本，推出會發光的月餅盒，格調馬上提升。Fendi的圓柱體發光月餅禮盒，裝置開燈後投射出滿地星星，分外浪漫，Alexander McQueen的圓形立體印花月餅禮盒，飾以充滿層次感的人面和花卉圖案，同樣可當燈飾用。

【奇形怪盒】

車廂形

Tiffany & Co.今年以紐約地鐵為靈感，Tiffany blue顏色的地鐵造型月餅禮盒像真度甚高，充滿細節絕不馬虎，四節的金屬車廂內附兩件奶黃月餅和兩盒茶葉，甜美帶玩味。

音樂盒

Louis Vuitton的月餅禮盒化身音樂盒，長方形盒一打開，盒內印上金色燈籠圖案，中間有大大個LV Logo，金色立體花卉裝飾隨音樂轉動，更顯矜貴。

木雕刻

Gucci所推出的寶箱月餅禮盒，木箱雕刻上鏤空的星形圖案，恍如首飾箱般雅致，內附月餅、鐵製兔子插香座和線香，以香氣讓中秋佳節倍感愉快。

首飾箱

不同形狀的月餅盒有不同的魅力，就算外表看似平凡，一打開原來內有乾坤。像用上中式門窗元素的Emporio Armani鏤空雕刻月餅禮盒，裏面木雕框架可用作相架，心思十足，Harry Winston的珠寶印花月餅禮盒有四層設計，簡約奢華。

【中西合璧】

可愛風

來自紐約的當文歷餅店曾榮獲世界麵包名店25選之一，今年首次推出伯爵茶奶黃月餅禮盒，立體兔子外形可愛，廚師帽軟綿綿夠別致，還另附DIY曲奇麵粉及模具，一家大細可齊齊整餅，共享天倫之樂。

英倫風

擁有300年歷史的英國皇室御用茶品Fortnum & Mason第二年推出印花月餅禮盒，設計簡約，輕帶英倫氣息，內附經典的Royal Blend茶葉和傳統蓮蓉月餅，完美地將中西融合。

【精緻印花】

中國風

時尚印花設計繼續大行其道，在月餅包裝上也蹤影處處。APM Monaco的印花月餅盒印上風景圖案，並以麻質布料製成，質感一流。Salvatore Ferragamo的拼色印花月餅禮盒，用上經典絲巾印花圖案，黃橙拼色活力十足。而Valentino的扇形印花月餅禮盒則夠排場，一打開立體的印花扇子設計充滿中國風，除月餅外更另附茶葉，可一邊食月餅一邊嘆茶。

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