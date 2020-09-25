莊思明與男友楊明堪稱是非男女，兩人十分寸嘴，不時與網民掀罵戰。近日有傳莊思明鑑於34C「翻版湯怡」許芯悅與楊明在新片內有連場親熱戲，現身監場時用凌厲眼神嚇對方。許芯悅前晚出席活動時，提到此事委屈落淚，指有人以短訊鬧她，莊思明即對號入座寸爆回應：「我係受害者都未喊」，更連環出post嘲諷對方是「小丑」。

自稱是受害者

許芯悅前晚在活動上提起莊思明「大婆格」監場，忽然沉默30秒，低下頭兼手震，她稱報道出街後有人以短訊罵自己，因不想再受人身攻擊，突然無厘頭說：「C1唔重要、錢唔重要，人矮做model亦唔代表人格差。」不少網民指許芯悅受訪時疑假喊，但亦有人相信她：「件事應該係真，但條女都唔係善類，食住上。」

莊思明前晚於Ig多次留言：「預咗啲講開大話嘅人不唔容易收手。」斥許芯悅作古仔博見報，又寸爆留言再講大話小心變木偶鼻：「我又唔知你係邊位，同你講多都嘥氣，我係受害者都未喊」、「小丑不能扮智者。」並hashtag「想笑死我，有個小丑想𠱁自己開心」及「問心無愧」。

宣傳片惹是非

其實莊思明已非第一次打翻醋埕，去年她曾在Ig鬧人纏着楊明：「唔明白點解啲再造人，可以成日咁唔要面，纏着人哋嘅男朋友」，更hashtag幸好男友不是這種人：「好彩男友好錫我，乜都同我講，仲會同我一齊笑。」她事後解釋為朋友抱不平。

女模出身的許芯悅，入行以來亦是非纏身，2013年拍電影《生前必做七件事》宣傳片時，扮自己於暗室中聲淚俱下求救，網民擔心少女安危，即起底嫌報警求助，惟後來影片卻悄悄加上「電影《生前必做七件事》宣傳片」，網民即鬧爆她「博上位」。她又試過於2016年參加ViuTV真人騷《脫獨工程》，遭男嘉賓詢問：「所以你係處女嗎？」時當場爆喊，之後她在fb留言：「可否告他們性騷擾」，令男嘉賓在節目中向她道歉，網民覺得她小事化大。