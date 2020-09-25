巨咪女星MEGUMI結婚12年 微露波罅孖老公拍拖買車

早前傳參演Netflix大熱日劇《全裸監督》第二季的日本H Cup巨咪女星MEGUMI，與搖滾樂隊Dragon Ash的41歲主音降谷建志結婚踏入第13年，兩婦夫仍然十分恩愛。今日是MEGUMI的39歲生日，於今年2月舉行的「第62屆藍絲帶獎」憑已故男星三浦春馬主演電影《小小夜曲》，獲得最佳女配角的她本月初就被影到孖住降谷買車，穿得算密實的她微露波罅，以巨胸箍實老公有一手。

MEGUMI與降谷建志於今個月上旬晚上7時，被影到拍拖到車行睇車。穿着背心的降谷露出紋身手臂，而MEGUMI就着低胸衫，身材呼之欲出，兩人均戴上黑色口罩。他們在店內認真地揀車，MEGUMI注重車內椅子的舒適度，而降谷就比較着重車的外表，兩人討論不久後便爽快決定扑鎚買入。雖然二人表現恩愛，但其實降谷於2008年結婚不久就被爆帶女上酒店偷食，婚姻一度出現危機。他們的友人爆料：「MEGUMI和建志雖然是夫婦，但卻不會過度干涉對方的私生活，不過每年結婚紀念日都會慶祝，感情十分好。」MEGUMI於2008年自爆為降谷未婚懷孕兼宣佈結婚，兩人育有一名11歲兒子。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！