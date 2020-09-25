韓國模範夫妻 | 金泰希心情靚爆開工 Rain晒新片狂吃兼揸波

韓流天王Rain大前年和40歲女星金泰希結婚，兩人育有兩女，組織一家四口幸福家庭。金泰希早前事隔5年推出新劇《再見媽媽又再見》後，目前未有接拍新作品，不過她就密密拍廣告及為雜誌拍照搵真銀。金泰希昨日在IG上載多張新相，當中她正開工進行拍攝，見她拿起蛋糕作狀扮食，之後又換上另一套靚衫，在白雲下影靚相。金泰希亦有留言：「今天天空太美了，天氣好的時候，久違的戶外拍攝，心情超好。」

另外，Rain近日開設了個人的YouTube頻道《Season B Season》，他昨日公開新片，並邀得嘉賓好友KCM一齊挑戰「墮落吃播」。雖然Rain近日減肥成功，但他在片段中就與KCM一齊挑戰食高熱量的食物，兩人穿上師奶服飾狂吃炸雞、拉麵等美食，吃得津津有味。而兩人因為穿上貼身衣服關係，令到胸肌若隱若現，Rain見狀即抵死用手揸KCM的胸肌，之後KCM又反擊Rain，場面十分搞笑。

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