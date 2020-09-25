影意志網上收費頻道抗電檢威權 梁天琦打頭陣《理大圍城》稍後上架

由影意志發行的紀錄片《理大圍城》同《佔領立法會》，於周一（21日）晚在灣仔香港藝術中心古天樂影院一連三日上映，但放映前2小時電檢處忽然通知，電影被評為III級。其實早在7月送檢時，影意志已經被電檢處多番刁難，包括要在影片開頭加入警告字眼，但又不可以註明有關警告是電檢處要求，並以不批放映證明書作脅。更無恥的莫過於送檢的《理大》、《佔領》DVD，在送回影意志時變成一堆碎片，電檢處只在政府信封寫上「理大碎片」，未有解釋原因。

變通一向是香港電影業優勝地方，影意志昨晚在facebook專頁公告，設立網上收費頻道，留言「影意志仲有好多精采嘅獨立電影等大家發掘㗎！喺我哋嘅網上收費channel可以睇到各式各樣的獨立電影，包括：政治紀錄片《地厚天高》、《亂世備忘》；『政治驚慄片』《三條窄路》、《片甲不留》；劇情片《慢性中毒》、《無花果》；酷兒電影《無言》等等」影意志解釋選用播放軟件Breaker，是因為該軟件伺服器設置在外國，就算有「意外」發生，上載的電影都相對安全。

影意志負責人崔允信今日接受《蘋果》電話訪問，他說︰「好多觀眾話擺上Netflix、iTunes呀，其實唔係咁容易，一般未必上到架、《蘋果》果燃台有得睇，不過有限期。而家見到咁嘅環境，我覺得更加……就算唔係好多人subscribe都好，至少有個平台係度。」他認為目前不必要太過恐慌及悲觀，影意志發行的戲仍然可以依循一貫方法去做。崔允信透露先上架的會有講梁天琦的紀錄片《地厚天高》、傘運題材的《亂世備忘》及自己執導的劇情片《三條窄路》等，希望可以藉此平台，吸引更多獨立電影人加入，他說︰「重要係國際都睇到，《理大》、《佔領》最終應該會有（上架）。大家關注呢兩套片，同近排電檢處理嘅手法有關。但仍然傾向上映大銀幕，因為入場睇會有更大impact同多啲討論，唔係想放完就算。」他笑言網上收費平台早已有構思，電檢「霸凌」只是促成更多人注意。

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