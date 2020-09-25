楊千嬅自認係緊張媽咪 為湊仔忽略老公

因為一場武漢肺炎的關係，改變了不少人的工作和生活模式，楊千嬅最近都加入做YouTuber行列，炮製節目《千言．慢煮》，每集邀請不同嘉賓邊煮邊傾，節目將會在明天上架，頭炮邀請谷祖琳（小谷）做嘉賓，分享在職媽媽的心得及湊仔經。

千嬅坦言自己是個緊張媽咪：「嗰陣我真係唔識，好緊張小朋友嘅喜怒哀樂，成日以為自己識好多嘢，好似讀兒童心理學一樣，不過之後都有諗吓自己係咪逼得太緊呢？其實要贏在起跑線係有啲大鑊，有時令到家長會諗多咗！」相比之下，小谷明顯淡定得多，她不會因為工作忽略囡囡而覺得自責。她說：「小朋友有自己嘅成長，你24小時陪住都唔代表係好，如果真係咁簡單你就發達喇！」她還笑說：「有次個女兒要用ZOOM上堂做功課，點知佢有啲嘢唔明，即刻大聲問我，其實有時我都唔識點解答，我叫佢去問SIRI啦！我雖然係你阿媽，不過我唔係一定叻過你，而家啲教學方法同以前唔一樣。」

千嬅提到有時因為照顧小朋友而忽略老公：「有次個仔發燒燒到40度，嗰陣真係好緊張，成個人癲晒，但係男人係冷靜啲，個仔冇事之後，丁生就話其實我都會發燒㗎！佢真係唔容許我太癲囉！」小谷笑說：「可能佢係想嗲吓你啫，但係喺佢嘅角度，都係想警醒你。不過有啲朋友嘅老公係會詐型，話仔女出世後就冇理過佢，如果佢同我講就一定同佢開拖，我會好嬲，你娶個老婆返嚟咁緊張你啲仔女，真係要跪喺度多謝佢啦，唔該啲老公醒扒啲，老婆都係想搵人分擔吓，唔好搞咁多嘢！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！